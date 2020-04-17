Стал известен новый потенциальный переносчик коронавируса
Оказалось, что тополиный пух может стать переносчиком коронавируса. Если распространение не прекратится к середине июня, то именно он станет мощным фактором, повышающим заражаемость. Об этом заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу.
Надежда Логина, иммунолог-аллерголог
Эксперт отметила, что аллергики находятся в зоне риска. Сезон цветения может начаться уже в ближайшее время. Именно он может привести к массовым обострениям.
Потому как, в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения – таких людей на Земле более 20%.
Надежда Логина, иммунолог-аллерголог
У аллергиков возникают защитные реации слизистых. Они более подвержены к воздействию микробов и вирусов.
Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом, и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности.