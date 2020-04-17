Биолог описала последствия коронавируса для легких и мозга
У пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, врачи зафиксировали ухудшение работы головного мозга и уменьшение объема легких. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло.
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
Со слов биолога, у больных коронавирусом врачи наблюдают неврологические симптомы. Информация о том, сколько будут сохраняться последствия болезни, отсутствует.
Например, у людей пожилых с тяжелым течением бывает симптом спутанности сознания и дезориентация. Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове.
Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона
На сегодняшний день в РФ зарегистрировано около 28 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 2304 пациента выздоровели, 232 - скончались.