Биолог описала последствия коронавируса для легких и мозга

Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло.

Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона