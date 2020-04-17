В Башкирии при ужесточении самоизоляции работать смогут не все предприятия

С 20 апреля режим самоизоляции в Башкирии, который введён 31 марта, будет ужесточен. Это коснется не только правил поведения в общественных местах, но и предприятий. Стало известно, какие организаций смогут продолжать работу.

Все предприятия и организации, не планирующие останавливать рабочий процесс, должны заполнить специальную форму. Заявление следует направить в Госкомитет Башкирии по предпринимательству. Заполнить соответствующую форму можно на сайте doroga02.

После заполнения этой формы необходимо направить ее на электронную почту: fond-mb-cpp@mail.ru в формате Excel. Телефон «горячей линии» центра «Мой бизнес»: 8 (347) 224-99-99.

Ростислав Мурзагулов, член штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметил, что с 20 апреля будет сформирован конкретный список юридических лиц, которым разрешено работать. Крупные предприятия смогут подать заявки через профильные министерства или администрацию муниципалитетов. Каждое предприятие будет проверяться, и при несоблюдении санитарных норм от работы производство могут отстранить.