В Башкирии при ужесточении самоизоляции работать смогут не все предприятия

С 20 апреля режим самоизоляции в Башкирии, который введён 31 марта, будет ужесточен. Это коснется не только правил поведения в общественных местах, но и предприятий. Стало известно, какие организаций смогут продолжать работу.
Все предприятия и организации, не планирующие останавливать рабочий процесс, должны заполнить специальную форму. Заявление следует направить в Госкомитет Башкирии по предпринимательству. Заполнить соответствующую форму можно на сайте doroga02.
Ростислав Мурзагулов, член штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметил, что с 20 апреля будет сформирован конкретный список юридических лиц, которым разрешено работать. Крупные предприятия смогут подать заявки через профильные министерства или администрацию муниципалитетов. Каждое предприятие будет проверяться, и при несоблюдении санитарных норм от работы производство могут отстранить.
Фото: Интернет.