«Жизнь продолжается»: Радий Хабиров ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств Уфы и Бирска

На неделе Радий Хабиров осмотрел дворы в Уфе и Бирске, а также производственные площадки. Несмотря на эпидемию, работы на них активно продолжаются. Идет реконструкция парков, строятся индустриальные парки.

В многолюдном парке «Первомайский» уже не первую неделю нет посетителей. Впрочем, строителям это даже на руку. Работы по реконструкции не прекращаются. Здесь уже расчистили и углубили пруд, обустроили пешеходные и велодорожки. В планах – организация спортивных и развлекательных площадок, а также создание «Аллеи молодожёнов».

Уфа будет городом парков. Об этом Радий Хабиров заявил еще год назад. Конечно, тогда никто и представить не мог, что посещение этих самых парков попадет под запрет. Но ведь только на время. Благоустройство «Первомайского» планируют завершить в этом году. И к открытию здесь намерены подготовиться основательно.

Я действительно радуюсь, действительно какие-то силы у меня появляются, когда я вижу, что несмотря ни на что жизнь продолжается. Нашей программой мы выдерживаем парки, дворы, наши программы по развитию инфраструктуры бизнеса. Радий Хабиров

Перспективы развития территории обсудили и в микрорайоне Колгуевский. Главу региона возмутило, что ни один из окрестных дворов не попал в программу реконструкции. Это должны исправить. Кроме того, местный житель, он же общественник Виль Тухватуллин, предложил обустроить сквер и присвоить ему имя ветерана 112-й Башкавдивизии Мугина Нагаева. Радий Хабиров обещал подумать.

Вирусы приходят и уходят, а вот люди и экономика – остаются. Чтобы не убивать бизнес совсем, в республике продолжается реализации предпринимательских инициатив. Под Уфой строится индустриальный парк, где до конца года должны разместиться производственные мощности четырёх резидентов. Впрочем, даже на этапе стройки поддержка местных предприятий не будет прекращаться.

В республике достаточно предприятий, которые могут обеспечить спрос не только для строительных нужд. Вот, например, небольшой цех в Бирске, где создаются комплектующие для детских площадок, остановки и не только. Объемы небольшие, но потенциал для наращивания немаленький.

Бирск – единственный в своем роде город в Башкортостане, который сохранил купеческую патриархальность XIX века. В 2019 году здесь начали реализовывать проект модернизации исторического центра. Как отметил Радий Хабиров, на этой территории должна быть своя маленькая красная площадь. Эта поездка для Главы республики оказалась незапланированной. Он и сам в интервью признался, что поехал сюда после очередного совещаний по коронавирусу – отложить не мог.