Эксперт рассказал о новых странностях COVID-19

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» врач-инфекционист Владимир Никифоров поделился информацией о коронавируса. По словам врача, коронавирус действует странно. Состояние больного и изменения лёгких не соответствуют друг другу.

Специалист привёл в пример снимок лёгких. Судя по снимку, человек должен быть в реанимации, но чувствовать себя может вполне хорошо. Нормальное состояние может держаться какой-то период, а потом происходит «катастрофический обвал», как сказал Никифоров.

Кроме этого, пневмонию раньше можно было отследить на рентгеновских снимках. Но при коронавирусе воспаления лёгких не видно, добавил врач. «Мы столкнулись с чем-то новым», − заключил он.