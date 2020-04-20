В Башкирии появилось новое оборудование для панорамных снимков зубов

В районную клиническую больницу Белорецка поступило новое стоматологическое оборудование. В медучреждении установили новый цифровой ортопантомограф для рентгендиагностики зубов. Поступление нового оборудование стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который утвердил Владимир Путин.

Медучреждения Башкирии ведут работу по укреплению материально-технической базы. Современный стоматологический кабинет не может существовать без цифрового диагностического аппарата – ортопантомографа. Такое технологическое оснащение не только помогает при лечении кариеса, но и при коррекции зубов брекетами или при установке имплантатов.

В цифровом формате можно оценить получаемое ранее лечение зубной системы, а также спрогнозировать результаты в будущем. Также аппарат показывает подробную и чёткую информацию о зубах на данный момент. Удобный формат цифрового закрепления информации позволяет выводить изображение на компьютер или любой другой гаджет.