В Башкирии открыты лесокультурный и пожароопасный сезоны

В Башкирии дан старт лесокультурному и пожароопасному сезонам. В связи с этим работники лесного хозяйства задействованы в многочисленных подготовительных мероприятиях. Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики, специалисты мониторят готовность почвы для посадки деревьев и где-то их уже и сажают.

В планах ведомства восстановить огромную площадь земли. Только на 7,4 тысяч га будут посажены новые деревья. Всего же проведение лесовосстановления планируется на территории площадью 14,2 тыс. га

По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, в регионе стартовал месячник по воспроизводству лесов на территории лесного фонда республики. Так, увеличен выход на рабочие места сотрудников, которые обслуживают парк лесопожарной техники.

«В лесных питомниках Минлесхоза РБ началась выборка посадочного материала для создания лесных культур – сеянцы традиционно выкапывают до начала вегетации растений. На тракторах с помощью специальной скобы лесоводы приподнимают пласт земли, не переворачивая его, и тем самым подрезают корни у растений на глубине 25-30 см. После этого сеянцы вручную выбирают из земли и перевозят на временное хранение в заранее созданный снежный бурт, чтобы они не тронулись в рост. Утрамбованный по особой технологии и укрытый снег не тает, и сеянцы будут храниться внутри него, как в холодильнике, до момента высадки или отправки в другие хозяйства»

пресс-служба ведомства

Напомним, что лесовосстановительные работы в республике реализуются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.