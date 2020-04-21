В Башкирии открыты лесокультурный и пожароопасный сезоны

«В лесных питомниках Минлесхоза РБ началась выборка посадочного материала для создания лесных культур – сеянцы традиционно выкапывают до начала вегетации растений. На тракторах с помощью специальной скобы лесоводы приподнимают пласт земли, не переворачивая его, и тем самым подрезают корни у растений на глубине 25-30 см. После этого сеянцы вручную выбирают из земли и перевозят на временное хранение в заранее созданный снежный бурт, чтобы они не тронулись в рост. Утрамбованный по особой технологии и укрытый снег не тает, и сеянцы будут храниться внутри него, как в холодильнике, до момента высадки или отправки в другие хозяйства»

пресс-служба ведомства