В Башкирии открыты лесокультурный и пожароопасный сезоны

В Башкирии дан старт лесокультурному и пожароопасному сезонам. В связи с этим работники лесного хозяйства задействованы в многочисленных подготовительных мероприятиях. Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза республики, специалисты мониторят готовность почвы для посадки деревьев и где-то их уже и сажают.
В планах ведомства восстановить огромную площадь земли. Только на 7,4 тысяч га будут посажены новые деревья. Всего же проведение лесовосстановления планируется на территории площадью 14,2 тыс. га
По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, в регионе стартовал месячник по воспроизводству лесов на территории лесного фонда республики. Так, увеличен выход на рабочие места сотрудников, которые обслуживают парк лесопожарной техники.
Напомним, что лесовосстановительные работы в республике реализуются в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» и национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.