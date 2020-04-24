В Башкирии выразили обеспокоенность возможным увеличением разводов после самоизоляции

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии, поделилась своими мыслями о режиме самоизоляции. Детский омбудсмен провела 16 дней на карантине и призналась, что опыт оказался непростым. Жителям Башкирии тоже сложно даётся вынужденное заточение, что приводит к тяжёлым испытаниям внутри семьи.
Милана Скоробогатова провела самоизоляцию в одиночестве, но мало кто может позволить себе такую возможность. Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что отсутствие былого активного образа жизни сильно сказалось на её психологическом состоянии. Сразу появляется обеспокоенность о семьях, которые вынуждены находиться вместе каждую минуту.
В непростое время самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса очень важно поддерживать своё моральное состояние, осознанно подходить к вынужденным ограничениям и временным трудностям. Милана Скоробогатова отметила, что важно заниматься самоанализом и обязательно обращаться за помощью, если ситуация дома выходит из-под контроля. Детский омбудсмен призывает воспринимать вынужденную самоизоляцию как ресурс для изменений к лучшему.
Фото: Интернет.