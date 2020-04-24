В Башкирии выразили обеспокоенность возможным увеличением разводов после самоизоляции

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии, поделилась своими мыслями о режиме самоизоляции. Детский омбудсмен провела 16 дней на карантине и призналась, что опыт оказался непростым. Жителям Башкирии тоже сложно даётся вынужденное заточение, что приводит к тяжёлым испытаниям внутри семьи.

Милана Скоробогатова провела самоизоляцию в одиночестве, но мало кто может позволить себе такую возможность. Уполномоченный по правам ребёнка рассказала, что отсутствие былого активного образа жизни сильно сказалось на её психологическом состоянии. Сразу появляется обеспокоенность о семьях, которые вынуждены находиться вместе каждую минуту.

Я находилась в изоляции одна. И, возможно, именно это уберегло членов моей семьи от меня, а меня – от них. Но большинство людей вынуждены круглосуточно находиться в замкнутом пространстве своих квартир целыми семьями. Я, безусловно, уверена, что множество наших семей используют время самоизоляции для того, чтобы вдоволь наобщаться друг с другом, посвятить, наконец, достаточно времени своим детям, вместе построить планы на будущее. Но, к сожалению, в силу особенностей моей профессиональной деятельности, я точно знаю, что так ситуация обстоит далеко-предалеко не у всех…

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии 

В непростое время самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса очень важно поддерживать своё моральное состояние, осознанно подходить к вынужденным ограничениям и временным трудностям. Милана Скоробогатова отметила, что важно заниматься самоанализом и обязательно обращаться за помощью, если ситуация дома выходит из-под контроля. Детский омбудсмен призывает воспринимать вынужденную самоизоляцию как ресурс для изменений к лучшему.

Фото: Интернет. 