В Башкирии выразили обеспокоенность возможным увеличением разводов после самоизоляции

Я находилась в изоляции одна. И, возможно, именно это уберегло членов моей семьи от меня, а меня – от них. Но большинство людей вынуждены круглосуточно находиться в замкнутом пространстве своих квартир целыми семьями. Я, безусловно, уверена, что множество наших семей используют время самоизоляции для того, чтобы вдоволь наобщаться друг с другом, посвятить, наконец, достаточно времени своим детям, вместе построить планы на будущее. Но, к сожалению, в силу особенностей моей профессиональной деятельности, я точно знаю, что так ситуация обстоит далеко-предалеко не у всех…

Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии