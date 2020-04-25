«Когда люди умирали, скорая не подъезжала»: в Уфе дачники жалуются на бездорожье

Жители уфимских садов написали песню и сняли видеоклип. Подвигли их на это не творческие мотивы, а изоляция. Уже не первый до их дач нет нормальной дороги: несколько километров люди вынуждены преодолевать по глине, но есть и другой путь – по воде.
Мотив известной песни как нельзя лучше лег на новые слова, которые дачники сочиняли прямо по пути к своим садам. Непролазные топи им приходится преодолевать каждый сезон, при этом формально участки находятся в черте Уфы. Но только на бумаге.
Добраться до садовых товариществ «Союз» и «Заря» можно по двум маршрутам: на машине по объездной дороге, либо водным транспортом через реку Уфу. Паромы пока не запустили. Многие пенсионеры вынуждены плыть к своим участкам на лодках. По словам Риммы Халиуллиной, этим способом пользовались и экстренные службы.
А вот другая пенсионерка жалуется: из-за отсутствия нормальных подъездных путей они неоднократно попадали в поле зрения пожарных инспекторов.
Общую потребность в благоустройстве имеют около 1300 садовых товариществ республики. На эти цели по примерным подсчетам нужно свыше 700 млн. рублей. Чиновники только разводят руками: в числе первоочередных задач – сделать дороги в жилых населенных пунктах. С 25 апреля по маршруту дачников начнет курсировать общественный транспорт, в том числе и паромные переправы. Впрочем, пенсионерки Татьяна Антипина и Римма Халиуллина грустно смотрят вдаль и вздыхают: полпути им все равно придется идти пешком.