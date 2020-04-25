«Когда люди умирали, скорая не подъезжала»: в Уфе дачники жалуются на бездорожье

Жители уфимских садов написали песню и сняли видеоклип. Подвигли их на это не творческие мотивы, а изоляция. Уже не первый до их дач нет нормальной дороги: несколько километров люди вынуждены преодолевать по глине, но есть и другой путь – по воде.

Мотив известной песни как нельзя лучше лег на новые слова, которые дачники сочиняли прямо по пути к своим садам. Непролазные топи им приходится преодолевать каждый сезон, при этом формально участки находятся в черте Уфы. Но только на бумаге.

Добраться до садовых товариществ «Союз» и «Заря» можно по двум маршрутам: на машине по объездной дороге, либо водным транспортом через реку Уфу. Паромы пока не запустили. Многие пенсионеры вынуждены плыть к своим участкам на лодках. По словам Риммы Халиуллиной, этим способом пользовались и экстренные службы.

Когда люди умирали, скорая помощь туда не подъезжала. На лодках перевозили людей на эту сторону. Потому что там дороги никакой нет. Римма Халиуллина, член правления СНТ «Заря»

А вот другая пенсионерка жалуется: из-за отсутствия нормальных подъездных путей они неоднократно попадали в поле зрения пожарных инспекторов.

Два года назад у нас горел дом сторожа. Они пришли, когда уже фактически дом сгорел. Потому что они пешком шли. Тут им никаких претензий не предъявишь. Два года подряд нас "наказывают" пожарные службы. Только из-за того, что у нас нет дороги. Татьяна Антипина, председатель СНТ «Союз»