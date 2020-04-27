В Башкирии фельдшер сельского ФАПа борется с коронавирусом подручными средствами

Тем временем с COVID-19 борются не только в крупных городах. Пытаются сопротивляться и деревенские врачи. В Чишминском районе фельдшер сельского ФАПа вынуждена обходиться подручными средствами.
В этом фельдшерском пункте поселка Сафарово нет ни ИВЛ, ни защитных костюмов. Тем не менее, местный врач старается помочь пациентам сразу в трех населенных пунктах. С собой только минимальный набор медикаментов.
Однако из-за коронавируса вызовов стало значительно больше. Под наблюдением сейчас трое новорожденных и десять малышей до года. И притом этом карантинные меры выполняются.