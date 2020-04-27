«Хоккейный» мошенник Эдуард Сафин, выйдя из тюрьмы, снова попал под суд

Новое уголовное дело почти на 20 миллионов рублей. Эдуард Сафин, сын известного хоккейного тренера, едва успел освободиться из мест не столь отдаленных, как вновь попал за решетку. На выходе из колонии его встретили сотрудники МВД и привезли в Кировский суд для избрания меры пресечения по новому делу.

Среди 5 потерпевших числится хоккеист Андрей Кутейкин. Сумма долга перед спортсменам 8 миллионов рублей. Напомним, ранее за мошенничество в особо крупном размере обвинение просило наказания для Сафина до 5 лет тюрьмы. В итоге мужчину лишили свободы на срок два года.