«Я боюсь»: в Уфе помощник депутата обнаружил слежку ГИБДД за своим домом

В Уфе рискует разгореться неприятный скандал. Помощник одного из депутатов Курултая Артур Идрисов утверждает, что за его домом и припаркованным в гараже автомобилем следят сотрудники городского полка ГИБДД. Один из них - стажер - сознался во всем на скрытую камеру.
Житель Уфы Артур Идрисов в минувшую пятницу совершенно случайно заметил около своего дома в Михайловке незнакомый ему автомобиль. На маленькой улице в небольшом поселке, как правило, все друг друга знают. Максимум, кто может сюда заехать из незнакомых - такси. Однако таксисты не ждут своих клиентов часами.
Мужчина решил не ждать у моря погоды и самому прогуляться до подозрительного автомобиля, чтобы спросить у водителя напрямую, зачем он здесь стоит всю ночь. Однако молодой парень отмахнулся: он не таксист и ни за кем не следит. Артура насторожила одежда водителя - ветровка и темно-синие брюки с лампасами ниже колена, как у сотрудников ГИБДД. На пассажирском сиденье лежал “джентльменский” набор: мобильник, энергетик и шоколадка.
Спустя пару часов Идрисов сделал ход конем, вновь подошел к автомобилю и сказал, что “пробил” водителя. Внезапно парень во всем сознался.
Артуру, к слову, удалось снять его "признание" на камеру мобильного телефона. В процессе разговора стажеру позвонил другой мужчина, некий Каюмов, бывший сотрудник Росгвардии, который перевелся на работу в ГИБДД.
По словам парня, Каюмов должен сменить его на боевом посту с минуты на минуту. Адрес дислокации - непосредственно дом Артура Идрисова.
Проверка удалась. На отснятых кадрах видно, как мгновенно после выезда автомобиля Идрисова из гаража вслед за ним устремляется и “Киа”. Около магазина иномарку остановили сразу два экипажа ГИБДД.
Больше автомобиля “Киа” около дома в Михайловке Артур не видел. В понедельник он вместе с семьей выбрался в Уфу. От поселка до города, по словам мужчины, его автомобиль по очереди сопровождали три экипажа ГИБДД. Последний на улице Пархоменко потребовал остановиться.
Мужчина написал по данному факту заявления в ФСБ, Прокуратуру и Следственный комитет Башкирии. Он требует проверить деятельность и привлечь к ответственности неустановленных сотрудников уфимского полка ГИБДД.
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