«Я боюсь»: в Уфе помощник депутата обнаружил слежку ГИБДД за своим домом

В Уфе рискует разгореться неприятный скандал. Помощник одного из депутатов Курултая Артур Идрисов утверждает, что за его домом и припаркованным в гараже автомобилем следят сотрудники городского полка ГИБДД. Один из них - стажер - сознался во всем на скрытую камеру.

Житель Уфы Артур Идрисов в минувшую пятницу совершенно случайно заметил около своего дома в Михайловке незнакомый ему автомобиль. На маленькой улице в небольшом поселке, как правило, все друг друга знают. Максимум, кто может сюда заехать из незнакомых - такси. Однако таксисты не ждут своих клиентов часами.

Припаркованную “Ладу Гранту” я заметил в пятницу около 22:00. Потом посмотрел в окно в половине двенадцатого - машина все еще стояла. Автомобиль сразу вызвал у меня подозрение. В 5 утра я проснулся, а “Гранта” стояла с заведенным двигателем и включенными фарами Артур Идрисов, житель Уфы

Мужчина решил не ждать у моря погоды и самому прогуляться до подозрительного автомобиля, чтобы спросить у водителя напрямую, зачем он здесь стоит всю ночь. Однако молодой парень отмахнулся: он не таксист и ни за кем не следит. Артура насторожила одежда водителя - ветровка и темно-синие брюки с лампасами ниже колена, как у сотрудников ГИБДД. На пассажирском сиденье лежал “джентльменский” набор: мобильник, энергетик и шоколадка.

Спустя пару часов Идрисов сделал ход конем, вновь подошел к автомобилю и сказал, что “пробил” водителя. Внезапно парень во всем сознался.

Он признался, что служит в городском полку ГИБДД, пока на правах стажера, но на днях ему должны дать звание, после чего парню не нужно будет следить за машинами. В разговоре он упомянул, что ему не раз приходилось следить за чужими машинами, и это ему очень сильно надоело. К моему дому его послало руководство. Он сказал, что ждет, пока я поеду по делам на своем автомобиле “Порше”, а потом ему нужно отзвонить командиру батальона "Юг", чтобы в дальнейшем меня остановили. Артур Идрисов, житель Уфы

Артуру, к слову, удалось снять его "признание" на камеру мобильного телефона. В процессе разговора стажеру позвонил другой мужчина, некий Каюмов, бывший сотрудник Росгвардии, который перевелся на работу в ГИБДД.

По словам парня, Каюмов должен сменить его на боевом посту с минуты на минуту. Адрес дислокации - непосредственно дом Артура Идрисова.

После разговора я ушел домой и стал наблюдать за происходящим из окна. Действительно, вскоре вместо “Лады” на позицию встала “Киа”. Водитель припарковался так, чтобы мой дом хорошо просматривался. Днем я предложил своей гражданской супруге вместе с моей дочерью съездить в магазин на “Порше”, чтобы проверить мою теорию Артур Идрисов, житель Уфы

Проверка удалась. На отснятых кадрах видно, как мгновенно после выезда автомобиля Идрисова из гаража вслед за ним устремляется и “Киа”. Около магазина иномарку остановили сразу два экипажа ГИБДД.

Наталья (гражданская супруга - прим. редакции) сказала, что инспекторы были явно недовольны, увидев за рулем ее. Они не представились, не сказали причину остановки, сразу начали требовать документы. Начали пробивать машину на штрафы, очень много расспрашивали обо мне. Задавали вопросы и про самоизоляцию. Когда проверка на штрафы закончилась, их отпустили домой Артур Идрисов, житель Уфы

Больше автомобиля “Киа” около дома в Михайловке Артур не видел. В понедельник он вместе с семьей выбрался в Уфу. От поселка до города, по словам мужчины, его автомобиль по очереди сопровождали три экипажа ГИБДД. Последний на улице Пархоменко потребовал остановиться.

Они прижимают нас, тормозят. Сотрудник выходит, а у меня опять девушка за рулем. Я уже спрашиваю: что происходит, это официальный розыск? А мне сотрудник говорит, что нет. Сейчас я боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. Эта история со слежкой явно появилась не на пустом месте. А если это какая-нибудь провокация? Артур Идрисов, житель Уфы

Мужчина написал по данному факту заявления в ФСБ, Прокуратуру и Следственный комитет Башкирии. Он требует проверить деятельность и привлечь к ответственности неустановленных сотрудников уфимского полка ГИБДД.