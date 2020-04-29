Этиловый спирт из Башкирии снискал популярность за рубежом

Этиловым спиртом из Башкирии заинтересовались в Турции. Как сообщает пресс-служба АО «Башспирт», компания заключила с турецкими коллегами контракт на поставку продукции. Ранее такая же договоренность была заключена с Азербайджаном.
Это стало возможным благодаря поддержке оперативного штаба Российского экспортного центра. РЭЦ, как отметили в госкомитете по внешнеэкономическим связям, на сегодняшний день разрабатывает меры поддержки для российских экспортеров. О них подробнее рассказал специалист в области предпринимательства Ильдус Халитов.
Речь, в частности, идет об обновленной услуге «Поиск российского производителя по запросу иностранного импортера». Подобные меры способствуют реализации в Башкирии национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Государственный комитет РБ по внешнеэкономическим связям регулярно организовывает совещания с зарубежными партнерами в формате видеоконференцсвязи. Недавно состоялись переговоры ООО «Ричман-Минерал» из Башкирии со швейцарской компанией LANDOR. В ходе переговоров руководитель башкирского предприятия презентовал компанию и рассказал о производимой продукции, а именно о гранулированном минеральном бесхлорном удобрении «Эко Калий». Стороны договорились о поставке образцов продукции ООО «Ричман-Минерал» для изучения швейцарской стороной и дальнейшего принятия решения