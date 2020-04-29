Этиловый спирт из Башкирии снискал популярность за рубежом

«Продолжают поступать запросы от наших экспортеров, которые интересуются, какие дополнительные меры поддержки предоставляют и региональные власти, и федеральный центр. Запросы от иностранных покупателей, которые ищут качественную конкурентную продукцию, мы оперативно доводим до наших производителей. Да, сложности в связи с коронавирусом есть, но где-то они создают дополнительный спрос. Благодаря РЭЦ мы о нём узнаем, компании дают свои предложения. В нынешнее время каждая сделка имеет особое значение, поэтому такая координация всех участников процесса для нас очень важна»

Ильдус Халитов, директор АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан»