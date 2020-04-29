В Башкирии детей медиков из «красной зоны» отправили в санаторий

В Стерлитамаке дети врачей, работающих в «красной зоне», получают бесплатные путевки в местный санаторий. Пока родители несут двухнедельную вахту в больницах, ребятишки под круглосуточным присмотром. В расписании дня – лечебные процедуры, занятия и творческие кружки.

Они радостно машут на камеру. В надежде, что по телевизору их увидят мамы и папы. Семьи объединятся как минимум через 2 недели. Родители этих детей – врачи и медсестры, которые в эти дни находятся на передовой медицинского фронта.

Сейчас в санатории «Нур» находятся 16 детей. На днях группы пополнят ещё 7 человек. Пропускной режим очень строгий. В здание посторонним не попасть. Исключение не сделали даже для нашей съёмочной группы.

Однако заглянуть внутрь все же удалось. Эти видеоролики снимают сами сотрудники санатория. В первой половине дня идут учебные занятия. Онлайн-уроки вместе со своим классом, но в санатории есть и свой педагог. После обеда наступает время для развлечений и художественных кружков.

Мальчишкам полюбился бильярд. Здесь они проводят свои мини-турниры. Как спортивные, так и песенные. Но ключевое в санатории – оздоровление. Лечебная гимнастика, гидромассаж. С детьми также занимаются психолог и дефектолог, есть сенсорная комната. Отдельное внимание питанию.

Шестиразовое питание, в рационе фрукты, овощи, соки. Мы расширили рацион домашними блюдами. Это манты, горшочки, блины, пироги, чтобы ребенок себя чувствовал как дома. Рамиля Галимова, главный врач санатория для детей «Нур»