В Башкирии детей медиков из «красной зоны» отправили в санаторий

В Стерлитамаке дети врачей, работающих в «красной зоне», получают бесплатные путевки в местный санаторий. Пока родители несут двухнедельную вахту в больницах, ребятишки под круглосуточным присмотром. В расписании дня – лечебные процедуры, занятия и творческие кружки.
Они радостно машут на камеру. В надежде, что по телевизору их увидят мамы и папы. Семьи объединятся как минимум через 2 недели. Родители этих детей – врачи и медсестры, которые в эти дни находятся на передовой медицинского фронта.
Сейчас в санатории «Нур» находятся 16 детей. На днях группы пополнят ещё 7 человек. Пропускной режим очень строгий. В здание посторонним не попасть. Исключение не сделали даже для нашей съёмочной группы.
Однако заглянуть внутрь все же удалось. Эти видеоролики снимают сами сотрудники санатория. В первой половине дня идут учебные занятия. Онлайн-уроки вместе со своим классом, но в санатории есть и свой педагог. После обеда наступает время для развлечений и художественных кружков.
Мальчишкам полюбился бильярд. Здесь они проводят свои мини-турниры. Как спортивные, так и песенные. Но ключевое в санатории – оздоровление. Лечебная гимнастика, гидромассаж. С детьми также занимаются психолог и дефектолог, есть сенсорная комната. Отдельное внимание питанию.
Путевки бесплатные. У многих ребят врачи и мама, и папа. Скоро детей здесь станет больше. Пока такой санаторий работает только в Стерлитамаке. Но в скором времени подобные учреждения могут открыться в других городах и районах. Чтобы врачи могли спокойно исполнять свой профессиональный долг в борьбе с инфекцией.