Какая судьба ждет развалившийся «Дом Тихониных» в Уфе?

Старинный «Дом Тихониных» в Уфе в итоге развалился, как ни старались общественники сохранить здание. Якобы от ветра обвалилась крыша. На месте собирали комиссию.

История со сносом здания, которому больше 100 лет, на улице Коммунистической успела превратиться в настоящий сериал. Здание несколько раз хотели лишить статуса памятника, несколько раз и возвращали перечень выявленных объектов культурного наследия. Какая судьба ждёт «Дом Тихониных»?

Простояв больше века, памятник архитектуры потерял свою ценность для местных жителей. По факту он пережил две войны, но не выдержал беспечности. В 1890-х годах этот дом построили братья Тихонины. Они известны тем, что держали свою хлебопекарню. Есть версия, что на первом этаже было торговое помещение.

Сейчас «Дом Тихониных» больше похож на инсталляцию равнодушия. Но сохранились фотографии, снимки сделаны всего несколько лет назад. Двухэтажное здание декорировано в кирпичном русском стиле конца 19-го и начала 20-го века. Его ценность, согласно документам, выявили в 1992 году работники научно-производственного центра по охране памятников. Позже «Дом Тихониных» включили в перечень объектов культурного наследия. Здание было жилым, его расселили около 10 лет назад.

Застройщик квартала хотел снести объект еще в конце 2017 года, но дом внесли в реестр памятников архитектуры. Спустя год компания через суд лишила постройку этого статуса. Позднее власти вновь внесли «Дом Тихонины» в перечень объектов культурного наследия. Осенью прошлого года Арбитражный суд Башкортостана принял решение о лишении здания статуса памятника. И снова вернули.

Действительно ли собирался застройщик реставрировать или возводить заново «Дом Тихониных» – утверждать или отрицать не будем. Но что видно: высотка довольно плотно стоит рядом с историческим зданием, при этом частично загораживает два входа и обзор первого этажа, а это коммерческая недвижимость. Возникает вопрос: неужели застройщик при составлении проекта не подумал о том, что арендаторам может не понравиться такое соседство?

В день, когда крыша «Дома Тихониных» обвалилась, на место прибыли службы. Официально – виноват ветер. Объект оцепили.

Объект выставлялся на торги пять лет назад, с местным застройщиком был заключён договор аренды сроком на 25 лет с условиями: проведение работ по реставрации в течение первых трёх лет. Спустя два года договор аренды был расторгнут Арбитражным судом. Сейчас «Дом Тихониных» – собственность города.