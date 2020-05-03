В Уфе уровень Белой за сутки поднялся на 10 см

В Уфе уровень реки Белой за сутки поднялся на 10 сантиметров. Вода достигла отметки 646 см. Это привело к подтоплению участков в Кировском и Ленинском районах.

Так, теперь жители Кооперативной поляны по улицам могут передвигаться исключительно на лодках или же по пояс в воде прогуляться в забродниках. Там за сутки вода зашла еще на 20 участков. Всего же подтоплено 86 землевладений и два дома.

Также в воде оказался огород в микрорайоне Нижегородка. На улице Воронежской провели очистные работы.