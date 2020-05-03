«Переживания оставить на второй план»: журналист БСТ провел день с бригадой скорой помощи

У скорой помощи появился свой красный день календаря. Владимир Путин предложил установить 28 апреля Днем работника неотложки. Президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей экипажей за столь нужный людям труд, особенно в наши непростые дни.

Считанные минуты, чтобы успеть переодеться в противочумный костюм и выехать по тревожному вызову. Под респиратором и защитным визором пациенты не сразу узнают своего фельдшера скорой помощи Разиду Абдееву. Именно она в феврале текущего года не проехала мимо массового ДТП на въезде в Уфу. По колено в сугробе, в сильнейшую метель обошла более 10 искореженных автомобилей, чтобы помочь пострадавшим. Её самоотверженность тогда оценил и Глава Башкортостана. Медику с 30-летним стажем присвоили звание Заслуженного работника здравоохранения республики. Сегодня защита требуется ей и её коллегам.

Всю жизнь только изучали по книжке, по гражданской обороне. И, наверное, из нашего поколения никто не думал, что всё будет именно так. Думали, всё останется только в книжках. Ну, наверное, поэтому не зря учимся. Не зря учат гражданской обороне. Разида Абдеева, фельдшер Дёмской подстанции скорой помощи

В таком виде врачи скорой помощи приезжают к пациентам с подозрением на коронавирус или к тем, кто контактировал с заболевшими. На первой линии обороны нужно быть во всеоружии, невидимый враг умело маскируется и может вовсе не проявлять себя.

Мы все должны, конечно же, им помогать, чем мы можем с их стороны. Выполнять все их требования. У них адский труд, тем более сейчас. жительница Уфимского района

Не меньше фельдшеров рискуют и водители скорой помощи. Хотя кабина загермитизирована от салона, 100% гарантии безопасности никто не даёт. Но Руслан Щёлоков старается не думать о плохом. Всё внимание шофёра спецмашины сосредоточено на дороге. Когда счёт идёт на секунды он, как и медики, не имеет права даже на малейшую ошибку.

Бывает, что некоторые водители игнорируют спецсигналы, не пропускают. Но в последнее время с этим стало как-то полегче. Люди стали как-то более лояльно относиться к проблесковым маякам. Возможно, это и большая заслуга ГИБДД, которые очень помогают нам. Руслан Щёлоков, водитель скорой помощи

Ежедневно в Башкортостане кареты скорой помощи выезжают по вызову до четырех тысяч раз. Почти половина случаев приходится на Уфу. И хотя в основном к пациентам фельдшеры приезжают в традиционных синих костюмах, на каждой подстанции создан запас индивидуальных средств защиты.

Это зависит от ситуации, смотря сколько вызовов. Бывает, что много вызывают, бывает не очень. Больше 10 обычно вызовов по коронавирусной инфекции в сутки. Запасы всегда есть. Альбина Хазиева, фельдшер заправочного пункта Южной подстанции скорой медицинской помощи

Дежурство длится сутки. Едят и спят, если есть время, на подстанции. Но в любой момент может поступить тревожный вызов. Рев сирен неотложки снова будет означать, что кому-то нужна помощь. С собой каждая бригада берет и этот небольшой прибор – пульсоксиметр.

При пневмониях, особенно ковидные пневмонии этим отличаются, насыщение кислородом происходит очень бедно. У вас насыщенность показало 96, это нормально. Особенно учитывая, что вы дышите через маску. А при пневмониях бывает у нас там даже меньше 90, а в тяжёлых случаях 70 или 80% насыщения. Это уже не то что тревожный звоночек, это очень плохо, это уже крайне тяжёлая форма. Любовь Матвеева, заведующая Южной подстанцией скорой медицинской помощи

Всем необходимым оборудованы и сами кареты скорой помощи. Аппараты для реанимации, искусственной вентиляции лёгких, дополнительные баллоны с кислородом обеспечивают достаточный запас времени, чтобы довезти больного до медучреждения.

Дыхательная аппаратура сейчас, конечно, очень важны для нас стали. Это наличие кислорода. Поэтому абсолютно все бригады оснащены комплектами дыхательного оборудования с кислородом. Это позволяет нам перевозить и очень тяжелых больных. И, к счастью, у нас ещё ни одной смерти не было за счет того, что все машины оснащены необходимым оборудованием. Александр Степанов, заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи

На страже здоровья жителей республики ежедневно стоят порядка четырех тысяч сотрудников скорой помощи. И даже профессиональный праздник для них не повод для отдыха. Теперь уже красный день календаря Руслан Галиакбаров тоже провёл на работе. Каждую смену у молодого фельдешера порядка двух десятков выездов. Нередко в его помощи нуждаются пострадавшие в серьезных ДТП. Когда жизнь человека зависит от твоих профессиональных действий, самое главное и сложное – сохранять спокойствие.

Есть даже пословица: горячее сердце, холодная голова. В такие момент, так скажем, нужно взять себя в руки, сосредоточиться на больном и оказывать всю необходимую ему помощь. А переживания оставить на второй план. Это можно переживать, когда на подстанцию приехал. Руслан Галиакбаров, фельдшер Южной подстанции скорой помощи

Как ни странно, но в период пандемии врачи скорой помощи отмечают снижение количества вызовов. В среднем на 20 процентов. При этом звонки от больных с кишечными инфекциями, так называемой группы болезней грязных рук, практически не поступают.