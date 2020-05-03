«Переживания оставить на второй план»: журналист БСТ провел день с бригадой скорой помощи

У скорой помощи появился свой красный день календаря. Владимир Путин предложил установить 28 апреля Днем работника неотложки. Президент поблагодарил врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей экипажей за столь нужный людям труд, особенно в наши непростые дни.
Считанные минуты, чтобы успеть переодеться в противочумный костюм и выехать по тревожному вызову. Под респиратором и защитным визором пациенты не сразу узнают своего фельдшера скорой помощи Разиду Абдееву. Именно она в феврале текущего года не проехала мимо массового ДТП на въезде в Уфу. По колено в сугробе, в сильнейшую метель обошла более 10 искореженных автомобилей, чтобы помочь пострадавшим. Её самоотверженность тогда оценил и Глава Башкортостана. Медику с 30-летним стажем присвоили звание Заслуженного работника здравоохранения республики. Сегодня защита требуется ей и её коллегам.
В таком виде врачи скорой помощи приезжают к пациентам с подозрением на коронавирус или к тем, кто контактировал с заболевшими. На первой линии обороны нужно быть во всеоружии, невидимый враг умело маскируется и может вовсе не проявлять себя.
Не меньше фельдшеров рискуют и водители скорой помощи. Хотя кабина загермитизирована от салона, 100% гарантии безопасности никто не даёт. Но Руслан Щёлоков старается не думать о плохом. Всё внимание шофёра спецмашины сосредоточено на дороге. Когда счёт идёт на секунды он, как и медики, не имеет права даже на малейшую ошибку.
Ежедневно в Башкортостане кареты скорой помощи выезжают по вызову до четырех тысяч раз. Почти половина случаев приходится на Уфу. И хотя в основном к пациентам фельдшеры приезжают в традиционных синих костюмах, на каждой подстанции создан запас индивидуальных средств защиты.
Дежурство длится сутки. Едят и спят, если есть время, на подстанции. Но в любой момент может поступить тревожный вызов. Рев сирен неотложки снова будет означать, что кому-то нужна помощь. С собой каждая бригада берет и этот небольшой прибор – пульсоксиметр.
Всем необходимым оборудованы и сами кареты скорой помощи. Аппараты для реанимации, искусственной вентиляции лёгких, дополнительные баллоны с кислородом обеспечивают достаточный запас времени, чтобы довезти больного до медучреждения.
На страже здоровья жителей республики ежедневно стоят порядка четырех тысяч сотрудников скорой помощи. И даже профессиональный праздник для них не повод для отдыха. Теперь уже красный день календаря Руслан Галиакбаров тоже провёл на работе. Каждую смену у молодого фельдешера порядка двух десятков выездов. Нередко в его помощи нуждаются пострадавшие в серьезных ДТП. Когда жизнь человека зависит от твоих профессиональных действий, самое главное и сложное – сохранять спокойствие.
Как ни странно, но в период пандемии врачи скорой помощи отмечают снижение количества вызовов. В среднем на 20 процентов. При этом звонки от больных с кишечными инфекциями, так называемой группы болезней грязных рук, практически не поступают.
Но спокойнее от этого бригадам скорой помощи не стало. Каждый выезд может закончиться для них самих больничным или в лучшем случае самоизоляцией. Порой приходится отбиваться и от буйных пациентов в состоянии алкогольного опьянения. Но к кому бы они не приехали, без помощи никто не остается. Случайных людей в этой профессии просто нет.