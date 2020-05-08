«Золотую звезду» Героя России генерала Шаймуратова провезут по центральным улицам Уфы

Торжественная церемония передачи «Золотой звезды» Героя России генерала Шаймуратова состоится уже завтра. Награду встретят в аэропорту. Почетным кортежем ее провезут по центральным улицам Уфы и передадут в Национальный музей.

Колонну возглавит отрестраврированный УАЗ 469-й модели, который и будет перевозить медаль легендарного генерала. Кроме этого, на мотоциклах времен Великой Отечественной войны награду будут сопровождать экипажи чемпионов России и Европы по мотогонкам, а также представители силовых структур на пяти современных танках с копией знамен 16-й Гвардейской кавалерийской дивизии и Знамени Победы. Сегодня прошла генеральная репетиция церемонии.