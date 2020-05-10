Житель Башкирии наложил на себя руки после смерти отца в аварии

В Благовещенском районе Башкирии на обочине было найдено тело 60-летнего мужчины. Он лежал рядом с опрокинутым автомобилем. По данным регионального ГИБДД, ранее здесь произошла авария.

Трагедия унесла не одну жизнь. Известно, что УАЗиком управлял 38-летний сын погибшего. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет, из-за чего машина перевернулась. От полученных травм пассажир УАЗа скончался на месте. Осознав, что по его вине погиб отец, мужчина ушел в глубь леса и покончил с собой.