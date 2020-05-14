В Уфе без вести пропала 24-летняя девушка

Сегодня в социальных сетях уфимка рассказала о пропаже своей дочери. 24-летняя Альмира Муллакаева пропала ещё 24 апреля. Родные бьют тревогу и просят помощь в поисках.
В конце апреля девушка ушла из дома и пропала. Альмира не выходит на связь, о её местоположении ничего неизвестно родственникам. Мама девушки просит помочь в распространении ориентировки.
Примерный рост Альмиры 167 см. Глаза голубые, волосы русые ниже плеч. Всех, кому известно местоположение девушки, просят позвонить матери пропавшей (89962925878) или в полицию (102 и 112).