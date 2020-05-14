В Уфе без вести пропала 24-летняя девушка

Сегодня в социальных сетях уфимка рассказала о пропаже своей дочери. 24-летняя Альмира Муллакаева пропала ещё 24 апреля. Родные бьют тревогу и просят помощь в поисках.

В конце апреля девушка ушла из дома и пропала. Альмира не выходит на связь, о её местоположении ничего неизвестно родственникам. Мама девушки просит помочь в распространении ориентировки.