В Башкирии нарушения автомобилистов фиксируют 609 камер

В республике завершили установку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Более 600 камер были установлены по всей Башкирии. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который утвердил Владимир Путин.

114 комплексов автоматической фотовидеофиксации были установлены совсем недавно. Всего в Башкирии 609 новых аппаратов фиксации нарушений. Они установлены в 63 муниципалитетах региона.

По мнению сотрудников Госавтоинспекции, наличие таких камер снижает количество аварий. Если сравнивать данные марта прошлого года и текущего, можно заметить снижение количества ДТП на 16%. Также сократился уровень смертности на дорогах на целых 47%.