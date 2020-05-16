«Уфа» планирует показать оставшиеся матчи сезона на БСТ

– Если мы будем соблюдать масочный режим, чтобы предотвратить массовую вспышку заболевших, то можно ожидать послабление требований, в том числе требований к постоянному ношению масок. То есть если мы будем соблюдать дисциплину, то через месяц наверняка сможем спокойно сидеть в баре и смотреть выступление любимой команды, – цитирует его «Башинформ».