«Уфа» планирует показать оставшиеся матчи сезона на БСТ

Права на трансляции всех матчей принадлежат «Матч ТВ». У менеджмента «Уфы» уже был опыт, когда они покупали права и передавали их телеканалу БСТ. По словам Шамиля Газизова, клуб снова выйдет на руководство «Матч ТВ» с таким же предложением, чтобы оставшуюся часть сезона уфимские болельщики могли посмотреть игры любимой команды на общедоступном канале.
Как рассказал председатель Попечительского совета футбольного клуба «Уфа», член оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, Ростислав Мурзагулов, уже сейчас нет формальных запретов для работы баров и заведений – главное, чтобы посетители соблюдали санитарные нормы.
– Если мы будем соблюдать масочный режим, чтобы предотвратить массовую вспышку заболевших, то можно ожидать послабление требований, в том числе требований к постоянному ношению масок. То есть если мы будем соблюдать дисциплину, то через месяц наверняка сможем спокойно сидеть в баре и смотреть выступление любимой команды, – цитирует его «Башинформ».
Фото: Интернерт