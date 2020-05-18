Уфимский политолог о «Партии ветеранов России»: «Она не имеет никакого отношения к общественным организациям»

«Стоит отметить, что кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, используется различными политическими силами по-разному: одни объединяются, чтобы оказать посильную помощь нуждающимся, другие пропиариться на нем. Особенно этими обстоятельствами пользуются те, кто ничего конструктивного предложить не могут, но готовы критиковать, выпячивать чужие ошибки и на этом зарабатывать себе политические очки. Именно так ведет себя партия ветеранов, которая в реальности не вносит сегодня никаких предложений, не занимается волонтерством, минимально помогает людям, пассивна во время избирательных циклов, но зато очень активно критикует действующую власть. Сегодня также сомнительно и позиционирование Ильдаром Резяповым своей партии как юридического лица. Стоит отметить, что по открытым данным ЕГРЮЛ «Партия ветеранов России» (ИНН: 7725351591) была зарегистрирована 4 декабря 2012 года. Однако 23 апреля 2020 года партия ликвидирована по решению суда. Фактически, судя по этим данным, в настоящее время она не имеет никакого отношения к общественным организациям»

Евгений Соболев, политолог