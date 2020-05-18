Уфимский политолог о «Партии ветеранов России»: «Она не имеет никакого отношения к общественным организациям»

«Партию ветеранов России», возглавляемую Ильдаром Резяповым, можно считать несуществующей общественной организацией. Об этом ИА «Башинформ» заявил политолог Евгений Соболев. По его данным, партия была ликвидирована в апреле текущего года.
По мнению Евгения Соболева, партия на сегодняшний день занимается «зарабатыванием политических очков», а не реальной помощью гражданам. Политолог считает, что в обстановке, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, ликвидированная партия направляет свои силы лишь на критику действующей власти.