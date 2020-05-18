Сельхозкооперативы и семейные фермы Башкирии смогут получить гранты до 70 млн рублей

В Башкирии сельхозкооперативы и семейные фермы смогут получить гранты до 70 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Как отметили в ведомстве, конкурс начнется в ближайшее время.
Выигрыш можно будет направить на развитие материально-технической базы, уточнили в министерстве. Процедура конкурса следующая: после отбора участников, конкурсантам предстоит очное собеседование. На нем они должны будут презентовать свой проект и рассказать, на что пойдут выделенные средства.
Руководитель пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаз Галимов рассказал, что гранты для семейных ферм в размере до 30 млн рублей предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и ведущим деятельность на сельской территории Башкортостана более 24 месяцев с момента регистрации. Он отметил, что также гранты будут предоставляться сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам и (или) сельскохозяйственным сбытовым кооперативам, действующим не менее 12 месяцев, также на конкурсной основе. Максимальный размер гранта, который должен пойти на развитие материально-технической базы, – 70 миллионов рублей.
В Башкирии грантовые программы по поддержке сельхозпотребкооперативов и семейных ферм реализуются уже с 2012 года. За восемь лет 310 семейных ферм получили гранты на сумму более 1 млрд рублей, а 19 СПоК – на 183 млн рублей. Такая существенная поддержка сельхозпроизводителей активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».