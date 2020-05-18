Сельхозкооперативы и семейные фермы Башкирии смогут получить гранты до 70 млн рублей

Руководитель пресс-службы Минсельхоза РБ Алмаз Галимов рассказал, что гранты для семейных ферм в размере до 30 млн рублей предоставляются на конкурсной основе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным и ведущим деятельность на сельской территории Башкортостана более 24 месяцев с момента регистрации. Он отметил, что также гранты будут предоставляться сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам и (или) сельскохозяйственным сбытовым кооперативам, действующим не менее 12 месяцев, также на конкурсной основе. Максимальный размер гранта, который должен пойти на развитие материально-технической базы, – 70 миллионов рублей.