Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн попал в рейтинг Forbes

Алишер Моргенштерн давно стал кумиром практически всех подростков. Парень из Уфы начинал свой путь к славе с клипов, снятых "на коленке" и провокационного шоу на YouTube, где доказывал, что треки в стиле нынешних рэперов можно сделать за 5 минут дома. Сейчас артист зарабатывает огромные деньги и не стесняется делиться успехами со своими фанатами.
В свои 22 года рэпер уже попал в рейтинг Forbes. Он оказался в топ самых перспективных россиян до 30 лет.
Напомним, в начале сентября 2019 года Моргенштерн выпустил трек и клип под названием «Новый мерин», который побил все рекорды по прослушиваниям и просмотрам. Всего за 3 недели на данном клипе было уже более 10 млн. просмотров.
20 декабря выпустил сингл и клип под названием «Yung Hefner», в котором сообщил о намерениях записать в январе альбом в прямом эфире за неделю. Альбом под названием «Легендарная пыль» был выпущен 17 января 2020 года и сумел собрать свыше 10 млн. прослушиваний ВКонтакте за первые сутки. Спустя две недели, альбом набрал более 40 млн. прослушиваний.