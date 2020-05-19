Скандальный рэпер из Уфы Моргенштерн попал в рейтинг Forbes

Алишер Моргенштерн давно стал кумиром практически всех подростков. Парень из Уфы начинал свой путь к славе с клипов, снятых "на коленке" и провокационного шоу на YouTube, где доказывал, что треки в стиле нынешних рэперов можно сделать за 5 минут дома. Сейчас артист зарабатывает огромные деньги и не стесняется делиться успехами со своими фанатами.