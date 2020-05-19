Учёные рассказали, кто невосприимчив к коронавирусу

Люди, которые переболели атипичной пневмонией в 2003 году, могут быть абсолютно невосприимчивыми к коронавирусу. Это связано с тем, что в организме таких людей выработались антитела. Исследованием занимались американские и швейцарские учёные.
17 лет тому назад мир поразила вспышка атипичной пневмонии. Её вызвал вирус SARS-CoV. Учёные считают, заражение этим вирусом привело к выработке антител в организме переболевших людей. Именно поэтому переболевшим атипичной пневмонией коронавирус не угрожает.
Кроме этого, такие антитела препятствуют и мутации вируса, которая позволяет обходить иммунитет. Учёные уверены, что коктейли из таких антител помогут в лечении тяжелобольных коронавирусом. Антитела помогут и в профилактике заражения у групп риска.