Учёные рассказали, кто невосприимчив к коронавирусу

Люди, которые переболели атипичной пневмонией в 2003 году, могут быть абсолютно невосприимчивыми к коронавирусу. Это связано с тем, что в организме таких людей выработались антитела. Исследованием занимались американские и швейцарские учёные.

17 лет тому назад мир поразила вспышка атипичной пневмонии. Её вызвал вирус SARS-CoV. Учёные считают, заражение этим вирусом привело к выработке антител в организме переболевших людей. Именно поэтому переболевшим атипичной пневмонией коронавирус не угрожает.