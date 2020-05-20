В Башкирии продлен VIII республиканский конкурс по компьютерному многоборью для жителей «серебряного возраста»

В Башкирии было принято решение продлить конкурс по компьютерному многоборью для граждан «серебряного возраста». Изначально мероприятие должно было закончиться 30 апреля, но организаторы объявили о том, что конкурс продлится до 22 мая. Участниками соревнований могут стать выпускники народного университета третьего возраста.
Конкурс проходит под эгидой Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Башкортостан и способствует реализации национального проекта «Демография», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте, загрузить домашнее задание – сделать презентацию, посвященную 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, «Семейные истории Великой Победы», а также пройти тест.
Стоит отметить, что в случае, если всероссийский этап чемпионата будет проходить в очной форме, все расходы, связанные с участием победителей из Башкирии, покрываются за счет бюджета республики.