В Башкирии продлен VIII республиканский конкурс по компьютерному многоборью для жителей «серебряного возраста»

В Башкирии было принято решение продлить конкурс по компьютерному многоборью для граждан «серебряного возраста». Изначально мероприятие должно было закончиться 30 апреля, но организаторы объявили о том, что конкурс продлится до 22 мая. Участниками соревнований могут стать выпускники народного университета третьего возраста.