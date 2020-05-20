«Как праздновать, мы решали вместе с братьями из Татарстана»: Ураза-байрам в Башкирии пройдет в онлайн-режиме

В этом году Ураза-байрам в Башкирии пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, такое решение было принято совместно с руководством соседского региона - Татарстаном. 

Священный для мусульман праздник в этом году выпадает на 24 мая, воскресенье. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии все массовые мероприятия в этот день будут отменены. Священные службы можно будет посмотреть дома, в онлайн-режиме, как и православная Пасха.

Решение о том, как праздновать Ураза-байрам, принималось совместно с коллегами из Татарстана, говорит Радий Хабиров.

«Мы как работаем? Мы советуемся постоянно. Приведу пример. У нас впереди праздник Ураза-байрам, окончание священного месяца Рамадана. Мы ясно понимали, что надо очень выверенное решение принимать. Мы пообщались с нашими братьями в Татарстане и подумали вместе, как нам людей максимально сохранить от того, чтобы они не собирались и друг друга в таких сложных условиях не инфицировали»

Радий Хабиров, руководитель региона

Глава региона подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, многие вопросы постоянно обсуждаются с губернаторами соседних регионов, решения принимаются сообща.

«Мы работаем очень слаженно, договорившись, особенно с теми, кто вокруг Башкортостана, — Челябинск, Оренбург, Татарстан, Удмуртия, Самарская область. Мы с ними в ежедневном общении находимся», — отметил глава республики.

Радий Хабиров, глава Башкирии