«Как праздновать, мы решали вместе с братьями из Татарстана»: Ураза-байрам в Башкирии пройдет в онлайн-режиме

«Мы как работаем? Мы советуемся постоянно. Приведу пример. У нас впереди праздник Ураза-байрам, окончание священного месяца Рамадана. Мы ясно понимали, что надо очень выверенное решение принимать. Мы пообщались с нашими братьями в Татарстане и подумали вместе, как нам людей максимально сохранить от того, чтобы они не собирались и друг друга в таких сложных условиях не инфицировали»

Радий Хабиров, руководитель региона