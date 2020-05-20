«Как праздновать, мы решали вместе с братьями из Татарстана»: Ураза-байрам в Башкирии пройдет в онлайн-режиме

В этом году Ураза-байрам в Башкирии пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, такое решение было принято совместно с руководством соседского региона - Татарстаном.
Священный для мусульман праздник в этом году выпадает на 24 мая, воскресенье. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии все массовые мероприятия в этот день будут отменены. Священные службы можно будет посмотреть дома, в онлайн-режиме, как и православная Пасха.
Решение о том, как праздновать Ураза-байрам, принималось совместно с коллегами из Татарстана, говорит Радий Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что в нынешней непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, многие вопросы постоянно обсуждаются с губернаторами соседних регионов, решения принимаются сообща.