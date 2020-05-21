Общественники Уфы и Москвы обсудили наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

В Уфе прошла онлайн-встреча экспертов и общественников Москвы и Башкортостана. Главной темой обсуждения стала подготовка к общественному наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Впервые это мероприятие может быть организованно дистанционно. У людей не должно возникнуть сомнений в легитимности и достоверности волеизъявления граждан.

Контроль за ходом выборов осуществляет и в стране, и в республике Общественная палата и органы системы наблюдателей. Система была достаточно отработано и применялась, например, на выборах главы республики. Участвовал СПЧ РФ. Наш опыт отметили как один из самых успешных.

Сергей Семёнов, кандидат философских наук

Дата проведения голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации пока окончательно не определена. В Кремле обсуждается его совмещение с днём Парада Победы. Наиболее распространенной датой является 24 июня – в этот день 75 лет назад прошел первый Парад Победы в Москве. Также рассматриваются альтернативные даты: для Парада Победы – 3 сентября, а для голосования – 24 июня и 8 июля. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

У людей есть большой запрос на то, чтобы наше государство было сильным, чтобы у нас была сильная медицина, чтобы было поддержано волонтерское движение. Поэтому я думаю, что как только будет объявлена дата, она может быть совмещена и с днем проведения Парада Победы. Я думаю, что всё необходимое будет сделано.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата общественной палаты Республики Башкортостан