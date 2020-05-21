Общественники Уфы и Москвы обсудили наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

У людей есть большой запрос на то, чтобы наше государство было сильным, чтобы у нас была сильная медицина, чтобы было поддержано волонтерское движение. Поэтому я думаю, что как только будет объявлена дата, она может быть совмещена и с днем проведения Парада Победы. Я думаю, что всё необходимое будет сделано.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата общественной палаты Республики Башкортостан