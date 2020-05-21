В Башкирии женщины в декретном отпуске могут получить дополнительное образование

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут получить дополнительную профессию. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии. В списке дополнительного образования более десятка наименований.
Получить дополнительную профессию стало возможным благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Программа предполагает, что некоторые организации могут получить субсидии на переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске.
Чтобы стать участником проекта, работодателю нужно ознакомиться с условиями программы и предоставить в центры занятости республики все необходимые документы.
В ведомстве также отметили, что самые популярные специальности среди жительниц Башкирии это - кондитер, пекарь, кассир, ландшафтный дизайнер, повар, парикмахер, продавец и т.д. Предполагается, что срок обучения составит в среднем три месяца, при этом средний размер затрат на каждого участника определен в сумме 46,3 тысячи рублей.