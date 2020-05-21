В Башкирии женщины в декретном отпуске могут получить дополнительное образование

Благодаря проекту в ближайшие пять лет в Башкортостане ежегодно будут получать дополнительное образование и повысят квалификацию около 1300 женщин в декретном отпуске. Ежегодно на эти цели будет выделяться 74,1 миллиона рублей, из которых 72,6 миллиона - это средства федерального бюджета, оставшиеся 1,5 миллиона - средства республиканского бюджета

пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ