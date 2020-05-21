В Башкирии женщины в декретном отпуске могут получить дополнительное образование

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, смогут получить дополнительную профессию. Об этом сообщили в Минтруде Башкирии. В списке дополнительного образования более десятка наименований. 

Получить дополнительную профессию стало возможным благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Программа предполагает, что некоторые организации могут получить субсидии на переобучение женщин, находящихся в декретном отпуске.

Чтобы стать участником проекта, работодателю нужно ознакомиться с условиями программы и предоставить в центры занятости республики все необходимые документы.

Благодаря проекту в ближайшие пять лет в Башкортостане ежегодно будут получать дополнительное образование и повысят квалификацию около 1300 женщин в декретном отпуске. Ежегодно на эти цели будет выделяться 74,1 миллиона рублей, из которых 72,6 миллиона - это средства федерального бюджета, оставшиеся 1,5 миллиона - средства республиканского бюджета

пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ

В ведомстве также отметили, что самые популярные специальности среди жительниц Башкирии это - кондитер, пекарь, кассир, ландшафтный дизайнер, повар, парикмахер, продавец и т.д. Предполагается, что срок обучения составит в среднем три месяца, при этом средний размер затрат на каждого участника определен в сумме 46,3 тысячи рублей.