В Башкирии технологи аграрного вуза усовершенствовали производство целебного продукта из пророщенного зерна

Как сообщает пресс-служба Башкирского ГАУ, сегодня технологи вуза рекомендуют этот целебный продукт из пророщенного зерна употреблять всем людям, которые следят за правильным питанием. Ведь многие уже знают, насколько важно включать в ежедневный рацион блюда из круп. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в идеале они должны составлять около 40 процентов нашего меню. Известно, что крупы быстро утоляют голод, в полной мере восстанавливают силы и в целом положительно влияют на здоровье человека. А укрепление общественного здоровья через правильное питание соответственно будет активно способствовать реализации в Башкортостане и национального проекта «Демография».