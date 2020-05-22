В Башкирии технологи аграрного вуза усовершенствовали производство целебного продукта из пророщенного зерна

Специалисты аграрного университета Башкирии сумели создать технологию для промышленного производства талкана. Этот вид зерна был обнаружен еще башкирскими кочевниками. На сегодняшний день, многие эксперты признают полезные свойства талкана.
Обычно талкан используется составлении меню для желающих похудеть, но и в обычный рацион его тоже можно добавлять. Как отмечало ранее Всемирная организация здравоохранения, крупы имеют важное значение в нашей повседневной жизни. По словам диетологов, их присутствие в рационе должно составлять не менее 40%.
Как сообщает пресс-служба Башкирского ГАУ, сегодня технологи вуза рекомендуют этот целебный продукт из пророщенного зерна употреблять всем людям, которые следят за правильным питанием. Ведь многие уже знают, насколько важно включать в ежедневный рацион блюда из круп. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в идеале они должны составлять около 40 процентов нашего меню. Известно, что крупы быстро утоляют голод, в полной мере восстанавливают силы и в целом положительно влияют на здоровье человека. А укрепление общественного здоровья через правильное питание соответственно будет активно способствовать реализации в Башкортостане и национального проекта «Демография».
Профессор кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья БГАУ Светлана Леонова рассказала, что технологи вуза решили разработать технические условия на новый крупяной продукт именно с конкретной целью расширения ассортимента изделий функционального назначения, чтобы обогатить продовольственный рынок и рацион потребителя.
Специалисты БГАУ, проведя разные испытания, убедились в том, что талкан действительно обладает широким спектром целебного действия на организм. Они отмечают, что содержащиеся в проросших зернах пшеницы и овса биологически активные вещества, микроэлементы кальция, калия, железа, магния и большое количество пищевых волокон способствуют укреплению иммунитета, снижению уровня холестерина в крови, нормализации обмена веществ, работы сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Не удивительно, что разработка в области здорового питания, неоднократно представлявшаяся на отечественных и зарубежных выставках, вызвала большой интерес профессионального сообщества. Так, на XX Всероссийской юбилейной выставке «Агрокомплекс-2010» талкан был удостоен серебряной медали в номинации «Лучшие виды муки, крупы и макаронных изделий». А в 2017 году за производство крупяного продукта из пророщенного зерна различных культур авторы награждены золотой медалью Международного смотра-конкурса органической (экологически чистой) продукции животноводства, птицеводства, пчеловодства в Казахстане.
Специалисты вуза отметили, что оригинальность уникального способа получения пищевых продуктов из пророщенных зерен экологически чистых пшеницы или овса подтверждена специальным патентом под названием «Способ получения целебного пищевого продукта», выданным еще в 2010 году. За это время развернуты серийный выпуск и массовая продажа диетического продукта силами ООО «Экофуд» (ИП Фазылов М.З.). В настоящее время ведутся и дальнейшие его исследования. К примеру, на основе запатентованной технологии совместно с производителем и при участии уфимских врачей разработан новый продукт «Авена фортис», регулярное применение которого заметно улучшает состояние людей с воспалительными заболеваниями ЖКТ.
Интересно и то, что талкан может употребляться как самостоятельное блюдо в сухом виде, так и в сочетании с водой, маслами, молочной продукцией, медом и другими ингредиентами, а также при добавлении в салаты, супы, хлеб, выпечку. А приобрести его можно не выходя из дома, оформив заказ на сайте производителя.