«Правильно нас воспитал»: истории отцов-героев из Башкирии

Семейные традиции Прохоровы стараются не нарушать. В выходные собираются за одним столом. На нем обязательно коронное блюдо, сегодня это зур бялеш. У Дмитрия Петровича 3 детей и 2 внуков. Один из сыновей – инвалид с рождения, диагноз – ДЦП, повреждение правого полушария мозга. Юра не мог говорить и ходить. Так вышло, что с 16 лет он живёт только с папой. Развелись. Череда реабилитаций, поездки к лекарям и врачам по России и за рубеж. Дмитрий Прохоров всё-таки сумел поставить сына на ноги.