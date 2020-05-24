«Правильно нас воспитал»: истории отцов-героев из Башкирии

Общественная палата республики определила победителей конкурса «Отцовская доблесть». Из 106 претендентов выбрали 27 пап. В Башкортостане награда учреждена впервые.

Заявки подавали самые разные отцы. Самому старшему кандидату в этом году исполнилось 90 лет, самому молодому – 28. Среди них многодетные папы, родители, которые воспитали едва ли не роту военных, отцы-одиночки, герои, спасшие жизни, дедушки, воспитавшие внуков, и многие другие.

Семейные традиции Прохоровы стараются не нарушать. В выходные собираются за одним столом. На нем обязательно коронное блюдо, сегодня это зур бялеш. У Дмитрия Петровича 3 детей и 2 внуков. Один из сыновей – инвалид с рождения, диагноз – ДЦП, повреждение правого полушария мозга. Юра не мог говорить и ходить. Так вышло, что с 16 лет он живёт только с папой. Развелись. Череда реабилитаций, поездки к лекарям и врачам по России и за рубеж. Дмитрий Прохоров всё-таки сумел поставить сына на ноги.

Много внимания приходится уделять. Если ему не уделять время, он замкнется. Тяжело это. Вот когда с ним в Евпаторию ездили, летали на самолете, надо всё объяснить.

Дмитрий Прохоров

Сейчас сын Дмитрия Петровича хоть и медленно, но ходит. Сам. А ещё нашёл хобби: собирает паззлы.

Развивает моторику рук, зрение развивает, успокаивают паззлы. Это как рыбалка. Вот рыбак придёт утром на рыбалку утром рано, закинет удочку, не клюёт, смотрит: а уже вечер. Так и у него. Чтобы занять время, он нашел себе... Называет это работой.

Дмитрий Прохоров

За несколько лет собрано почти 900 картин из паззлов. Самая большая работа из 4 тысяч частей. После вместе с папой Юра оформляет их для экспозиций.

Вместо семейного альбома у Прохоровых фотоальбомы с выставок. Часть работ дарят, часть остаётся дома. Квартира уже давно стала похожа на картинную галерею. В этой комнате отдельная тема – фонтаны.

Четверть века назад Дмитрий Прохоров посвятил себя детям. Сам говорит, что никак их не разделял. Одинаково каждого учил доброте, честности и состраданию.

Всегда во всём помогает, дает правильные советы. Правильно нас воспитал.

Оксана Прохорова, дочь Дмитрия Прохорова

Награда «Отцовская доблесть» в Башкортостане учреждена впервые. Было подано 106 заявок. Все – пример для подражания. Многие из претендентов – одинокие папы. Как, например, Анас Ракипов. Так вышло, что мужчина дважды разведён. Он воспитал 2 сыновей от первого брака и сейчас самостоятельно растит ещё двоих детей уже от второй жены. Хотя официально нет такого статуса отец-одиночка. Впрочем, на деле у него так и получилось: любящие дети и внуки. Одиноким папой Анас Аглямович себя не чувствует.

Я думал, лишь бы им было хорошо. Я о себе не думаю.

Анас Ракипов

Итоги конкурса подведены. Изначально планировалось, что будет 20 победителей, но жюри выбрали больше – 27 отцов.

Сами участники конкурса воспитание детей особой заслугой не считают. Скорее, хотят показать пример для остальных пап. И, может, даже для некоторых мам.

Дмитрий Петрович сам рос с тремя братьями. Поэтому и говорит: всегда хотел, чтобы и у него было много детей. Мечта всё ещё продолжает осуществляться, но уже во внуках.