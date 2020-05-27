Председатель попечительского совета ФК «Уфа» о продаже клуба: «Контрольный пакет останется у республики»

Переговоры о продаже футбольного клуба «Уфа» действительно ведутся. Эту информацию подтвердил председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов изданию «Правда ПФО». По его словам, клубом заинтересовались как австрийская компания, так и арабские шейхи. 

«Действительно, ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения РБ. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно»

Ростислав Мурзагулов, председатель попечительского совета  клуба

Собеседник издания подчеркивает, что факт ведения переговоров не говорит о том, что у футбола в республике есть какие-то проблемы с финансированием.

«У нас есть четкие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определенные компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счет урезания других программ»

Ростислав Мурзагулов, председатель попечительского совета клуба

Напомним, накануне появилась информация, что в футбольный клуб «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи или австрийский миллиардер. Речь идет о компании Red Bull и холдинге City Football Group, который владеет английским «Манчестер Сити».