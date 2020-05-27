Председатель попечительского совета ФК «Уфа» о продаже клуба: «Контрольный пакет останется у республики»

«Действительно, ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения РБ. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно»

Ростислав Мурзагулов, председатель попечительского совета клуба