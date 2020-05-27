Председатель попечительского совета ФК «Уфа» о продаже клуба: «Контрольный пакет останется у республики»

Переговоры о продаже футбольного клуба «Уфа» действительно ведутся. Эту информацию подтвердил председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов изданию «Правда ПФО». По его словам, клубом заинтересовались как австрийская компания, так и арабские шейхи.
Собеседник издания подчеркивает, что факт ведения переговоров не говорит о том, что у футбола в республике есть какие-то проблемы с финансированием.
Напомним, накануне появилась информация, что в футбольный клуб «Уфа» могут вложить деньги арабские шейхи или австрийский миллиардер. Речь идет о компании Red Bull и холдинге City Football Group, который владеет английским «Манчестер Сити».