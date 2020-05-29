Как не заразиться коронавирусом в кинотеатрах и магазинах

В любых общественных местах нужно находиться в маске и перчатках. Особенно это касается закрытых помещений.

Во время занятий спортом нужно также носить перчатки. Предпочтительно использовать хлопковые перчатки, которые прорезинены со стороны ладоней. Всё, к чему притрагивается человек в фитнес-центрах, нужно дезинфицировать. И, разумеется, нельзя забывать про дистанцию. Спортивный инвентарь должен находиться на расстоянии не менее чем полтора метра друг от друга.

Рекомендуется не есть в кинотеатрах во время сеанса. Залы все дезинфицируют, но носить перчатки и маски всё равно нужно.