В Башкирии мужчина попытался поджечь себя около мэрии

Накануне местный житель выдвинул имущественные требования администрации города, за невыполнение которых пообещал устроить широкий резонанс. ИА «Башинформ» сообщает, что местные власти решили организовать пожарный проезд на земле, которую арендовал мужчина. Однако этот участок земли никак не осваивался, зарос травой и не находится в активном пользовании.

Стало известно, что решение сделать пожарный проезд именно там предписали сотрудники МЧС, так как недалеко многоквартирный дом, а это единственное место, где сможет проехать машина. Житель Нефтекамска выступил против такой инициативы и инсценировал самосожжение. Он поджег одежду горючей жидкостью и бросил перед собой, а его подельники бросились тушить «человека». Сейчас мужчину разыскивает полиция.