В Башкирии девочки спрыгнули с моста на поезд

В Стерлитамаке несовершеннолетние девочки устроили себе опасное развлечение. Три подруги 9 и 11 лет прыгали по поездам и кидали рюкзаки друг друга на железнодорожные пути. Подробности инцидента рассказали в транспортной полиции республики.

29 мая три подруги Милана, Амина и Лена пришли на мост над железнодорожной станцией в Стерлитамаке. Лена предложила подругам прыгнуть на поезд. Амина подхватила идею девочки, перелезла через перила и прыгнула на грузовую цистерну. Чтобы Амина второй раз совершила опасный манёвр, Лена выкинула рюкзак подруги на крышу поезда. Именно тогда девочек заметил уборщик железнодорожной станции.

В опасной близости от поезда подруги были без присмотра взрослых. К счастью, никто из детей не пострадал, так как станция была не электрифицирована. В отношении родителей девочек был составлен административный протокол.