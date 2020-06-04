Школьников из Башкирии прошли в финал проекта «РДШ – Территория самоуправления»

В России проходит конкурс «РДШ – Территория самоуправления». Две команды из Башкирии сумели пробиться в финал Всероссийского проекта. Из 510 заявок на участие эксперты выбрали лишь 96.
Команды примут участие в профильной смене и поборются за место в финале, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».
Активисты Российского движения школьников подавали заявки на участие в двух номинациях: «Стартуем смело!» - для проектов, существующих пока на уровне концепции, и «Время наших действий!» - для команд, приступивших к реализации проекта.
По словам генерального директора организации Алексея Комиссарова, всего на участие в проекте было подано 1428 социальных инициативы. Все они были рассмотрены региональным жюри, но только 510 идей - по 3 в каждой номинации из 85 регионов прошли в федеральный этап. Члены федерального жюри изучили проекты школьников и выбрали 96 команд - по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов, участники которых стали финалистами и отправятся в профильную смену в ВДЦ «Смена», которая стартует 27 октября. Их ждет широкая образовательная программа: лекции по социальному проектированию, мастер-классы, воркшопы и игровые активности. А в конце смены будут объявлены команды-победители проекта «РДШ - Территория самоуправления».
Больше всего финалистов оказалось в городе Севастополь и Свердловской области – по 4 команды прошли в следующий этап проекта и примут участие в тематической смене. На втором месте - по 3 команды-финалиста - сразу несколько регионов – это Ростовская, Челябинская, Кемеровская, Амурская, области, Ханты-Мансийский Автономный Округ и Республика Коми, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская Республики. Третье место по разделили между собой регионы, финалистами которых оказались по 2 команды – это Кировская, Нижегородская, Волгоградская, Владимирская, Воронежская, Рязанская, Тверская, Архангельская, Вологодская, Иркутская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Забайкальский край и Республика Северная Осетия – Алания.
Кстати, тему проекта школьники выбирали сами. И совсем неудивительно, что в этом году самыми популярными оказались темы волонтёрства и экологии.
Справка
Российское движение школьников – это общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, которая создана Указом Президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Целями организации являются совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Председателем РДШ является Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский. В настоящий момент в России 19 тысяч образовательных организаций участвуют в Российском движении школьников. Региональные отделения РДШ созданы в 85 субъектах РФ. В деятельности РДШ на постоянной основе принимают участие свыше 500 тысяч школьников. Российское движение школьников организует 27 всероссийских проектов, три из которых вошли в национальный проект «Образование».