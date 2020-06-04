Школьников из Башкирии прошли в финал проекта «РДШ – Территория самоуправления»

По словам генерального директора организации Алексея Комиссарова, всего на участие в проекте было подано 1428 социальных инициативы. Все они были рассмотрены региональным жюри, но только 510 идей - по 3 в каждой номинации из 85 регионов прошли в федеральный этап. Члены федерального жюри изучили проекты школьников и выбрали 96 команд - по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов, участники которых стали финалистами и отправятся в профильную смену в ВДЦ «Смена», которая стартует 27 октября. Их ждет широкая образовательная программа: лекции по социальному проектированию, мастер-классы, воркшопы и игровые активности. А в конце смены будут объявлены команды-победители проекта «РДШ - Территория самоуправления».