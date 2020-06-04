Рэпер Моргенштерн обманул фанатов и выпустил трэш-видео

Скандальный артист презентовал новый хит на всех цифровых площадках.

Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, порадовал поклонников новым треком. Однако вместо хита про свой новый автомобиль марки «Кадиллак» он поиздевался над слушателями, выпустив клип с эксцентричным названием, принуждающим к оральному сексу.

Молодой исполнитель не отошел от прежней концепции. Он по-прежнему хвалится своим богатством, автомобилями премиум-класса и огромным количеством безотказных девушек с низкой социальной ответственностью. А вот тот самый «Кадиллак», который купил себе Алишер, обошелся ему, к слову, в 7,5 миллионов рублей.

Ранее Моргенштерн опубликовал короткий тизер с требованием набрать под ним 500 тысяч комментариев - именно тогда поклонники увидели бы новое видео артиста. Фанаты перевыполнили план, собрав больше миллиона комментариев. Сам артист эпатажно отзывался о своем новом треке. Он не раз говорил, что от «Кадиллака» у всех будут «гореть ж***», а хейтеры «схлопнут е****». Говоря нормальным человеческим языком, «закроют рты». По итогу выходка удалась: вместо одного трека вышел другой, а фанаты теперь в бешенстве.

Напомним, что в прошлом году Моргенштерн уже пел про свой автомобиль марки «Мерседес» Е-класса. Песня, как ни странно, называлась «Новый Мерин». Сейчас трек до сих пор остается хитом среди молодежи. В январе рэпер записал за неделю альбом «Легендарная пыль». Только в VK его послушали более 80 миллионов раз, а на всех платформах эта цифра достигла полумиллиарда. В общей сложности пластинка принесла Алишеру более 12 миллионов рублей.