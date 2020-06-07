Рэпер Моргенштерн раскрыл секрет своей популярности

По словам Алишера Валеева, деньги ему приносят те, кто его ненавидят.

Известный рэпер из Уфы Моргенштерн этой ночью провел прямой эфир в своих социальных сетях, в которых в основном унижал своих поклонников.

В частности, молодому исполнителю не понравилось отношение его публики к новому клипу, который он презентовал три дня назад. За три дня видео набрало почти 10 миллионов просмотров. Общее количество лайков и дизлайков перевалило за полтора миллиона, при этом негативных реакций больше.

В своем обращении к слушателям Алишер пояснил, что ему выгодно, когда все его ненавидят. Рэпер взял позицию "плохой пиар - тоже пиар". По словам исполнителя, он стал богатым только потому, что о нем говорят. В частности,

Зайдите в любой пост про рэп. Там будет написано парочку комментов, что я х****. Спасибо вам за цитируемость. А новый трек - хит. Прочувствуйте и поймите, что вы были д********. Все, кто пишет, что трек г****, очнитесь! Это мой самый о******* текст. Алишер Моргенштерн, музыкант