Рэпер Моргенштерн раскрыл секрет своей популярности

По словам Алишера Валеева, деньги ему приносят те, кто его ненавидят.
Известный рэпер из Уфы Моргенштерн этой ночью провел прямой эфир в своих социальных сетях, в которых в основном унижал своих поклонников.
В частности, молодому исполнителю не понравилось отношение его публики к новому клипу, который он презентовал три дня назад. За три дня видео набрало почти 10 миллионов просмотров. Общее количество лайков и дизлайков перевалило за полтора миллиона, при этом негативных реакций больше.
В своем обращении к слушателям Алишер пояснил, что ему выгодно, когда все его ненавидят. Рэпер взял позицию "плохой пиар - тоже пиар". По словам исполнителя, он стал богатым только потому, что о нем говорят. В частности,
Подытожил блогер свой прямой эфир простой мыслью: его слушатели в России "тупые". Его возмутило, что публика не понимает сознательного копирования Моргенштерном чужого творчества и пытается его за это упрекать. Он вспомнил слова одного из блогеров, который уличил слушателей артиста в тупости, и подтвердил, что его аудитория - "тупая п*****".