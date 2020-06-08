В Уфе выберут лучшего предпринимателя Башкирии за прошлый год

В столице Башкирии стартует конкурс «Лучший предприниматель города Уфы-2019». На протяжении двух недель будет идти прием заявлений на участие в мероприятии. Заявки можно будет сдать до 19 июня, уточнили в администрации города.
Этот конкурс проводится в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства, и он будет активно способствовать реализации в башкирской столице национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Организаторами данного конкурса являются администрация города Уфы и Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства. Его участниками могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Уфы.
Пресс-служба столичной мэрии поясняет, что конкурс проводится не только с целью выявления и поощрения лучших уфимских предпринимателей, но и с целью пропаганды достижений, роли и места малого бизнеса в социально-экономическом развитии города.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОРОДА УФЫ 2019» БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ В ДЕСЯТИ НОМИНАЦИЯХ:
Организаторы пояснили, что для участия в конкурсе по номинации «Лучший молодой предприниматель» допускается субъект малого и среднего предпринимательства: физическое лицо не старше 30 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любая коммерческая организация, директором и (или) учредителем которой является гражданин Российской Федерации не старше 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Уфы.
Торжественное награждение по традиции состоится в большом зале Администрации города Уфы. Победителям конкурса по каждой номинации вручат диплом победителя конкурса «Лучший предприниматель города Уфы 2019» и статуэтка «Куница». Также компании бесплатно будет передан видеоролик о предприятии.
Информация о победителях конкурса публикуется на официальных сайтах организаторов Конкурса - www.ufacity.info,www.ufasbfund.ru в сети «Интернет» и в СМИ. Прием документов по адресу: Уфа, бульвар Ибрагимова, 19, Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства.