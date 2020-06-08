В Уфе выберут лучшего предпринимателя Башкирии за прошлый год

Организаторы пояснили, что для участия в конкурсе по номинации «Лучший молодой предприниматель» допускается субъект малого и среднего предпринимательства: физическое лицо не старше 30 лет, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, или любая коммерческая организация, директором и (или) учредителем которой является гражданин Российской Федерации не старше 30 лет, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Уфы.