В Башкирии педофил покончил с собой, не дожидаясь суда

Страшное преступление 43-летнего жителя города Туймазы потрясло Башкирию. Мужчина заманил в машину 10-летнюю девочку и надругался над несчастной. Педофила быстро нашла полиция, но суда преступник так и не дождался.

Издание «КП-Уфа» сообщает, что 6 июня тело обвиняемого было найдено в собственной квартире. Рядом с мужчиной лежала бутылка водки и предсмертная записка, содержание которой не раскрывается. Обвиняемый был фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Напомним, 31 мая 10-летняя девочка рассказала маме о страшном событии. К счастью, пострадавшая запомнила номера машины, поэтому предполагаемого преступника быстро нашли. Полиция предъявила мужчине обвинение и отпустила домой под домашней арест. Через неделю обвиняемого нашли мёртвым.