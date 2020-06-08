Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»

Уфимский рэпер Моргенштерн наконец-таки выложил свой трек «Кадиллак». Ранее он обманул фанатов, выпустив вместо этого трека совершенно другой.

Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, презентовал свой трек «Кадиллак», который записал совместно с Элджеем. В этот раз он поставил фанатам совершенно сумасшедшее условие - поставить на последнем клипе «П***» полтора миллиона дизлайков в YouTube.

Поклонники выполнили условие меньше, чем за сутки. Поначалу Алишер отшутился, намекнув на очередной обман фанатов.

Но в полночь по Москве неожиданно для всех Моргенштерн все-таки выложил свою новую песню. К слову, только по запросу «новый кадиллак» в поисковиках уже сейчас миллионы поисковых запросов.

Новая песня не отличается по смыслу от старых. Артист хвастается новой машиной, богатством и огромным количеством девушек с низкой социальной ответственностью.

Свой прошлый альбом «Легендарная пыль» Моргенштерн записал за неделю и заработал на нем более 12 миллионов рублей. Рэпер из Уфы переехал в Москву в новый особняк и в основном занимается тем, что хвалится своими дорогими вещами и издевается над подписчиками в Инстаграм.