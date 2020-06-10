Где можно сплавиться по реке в Башкирии: рекомендации для жителей республики

Напомним, ранее bash.news сообщал о том, что в России намерены развивать внутренний туризм. Предполагается, что для достижения заданных целей Правительство РФ может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно