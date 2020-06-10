Где можно сплавиться по реке в Башкирии: рекомендации для жителей республики

Для любителей активного отдыха и ярких впечатлений идеально подойдет сплав по реке. Например, в столице Башкирии проводятся необычные экскурсии: прямо на воде. Подробнее о них рассказал директор компании "Мир экскурсий" Артем Балихин.
Он уверяет, что жителей Башкирии и гости республики еще никогда не видели Уфу с такой необычной стороны.
Напомним, ранее bash.news сообщал о том, что в России намерены развивать внутренний туризм. Предполагается, что для достижения заданных целей Правительство РФ может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно
Программа экскурсии:
9:45 – встреча группы на набережной в микрорайоне Сипайлово (геолокацию места отплытия сообщаем позже), знакомство, инструктаж.
10:00 – отплытие, начало экскурсии.
14:00 – 15:30 – остановка на пикник (обед, баня)
15:30 – продолжение экскурсии на воде.
17:30 – прибытие на набережную у Монумента Дружбы.
Стоимость:
Взрослые: 1000 руб. с человека.
Дети: до 14 лет – 900 руб. (на борт берутся дети только школьного возраста).
В стоимость входит:
Экскурсионный рассказ, работа инструктора, анимация.
Сплав на катамаране, спасательный жилет.
Пикник: первое и второе горячие блюда, приготовленные на костре, овощной салат, чай, сладости к чаю, столы и скамейки, посуда.
Туристическая баня: баня, веники (березовый + еловый + дубовый).
Запись на экскурсию по телефону 8-937-337-5500. После записи вы получите все рекомендации по подготовке к сплаву.