Где можно сплавиться по реке в Башкирии: рекомендации для жителей республики

Для любителей активного отдыха и ярких впечатлений идеально подойдет сплав по реке. Например, в столице Башкирии проводятся необычные экскурсии: прямо на воде. Подробнее о них рассказал директор компании "Мир экскурсий" Артем Балихин.

Он уверяет, что жителей Башкирии и гости республики еще никогда не видели Уфу с такой необычной стороны. 

Во время нашей экскурсии поговорим об истории города, географии уфимского полуострова и откроем Уфу с другой стороны в буквальном смысле – с воды. Таким наш город вы еще не видели!

Артем Балихин, директор компании "Мир экскурсий"

Напомним, ранее bash.news сообщал о том, что в России намерены развивать внутренний туризм. Предполагается, что для достижения заданных целей Правительство РФ может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно   

Программа экскурсии:

9:45 – встреча группы на набережной в микрорайоне Сипайлово (геолокацию места отплытия сообщаем позже), знакомство, инструктаж.

10:00 – отплытие, начало экскурсии.

14:00 – 15:30 – остановка на пикник (обед, баня)

15:30 – продолжение экскурсии на воде.

17:30 – прибытие на набережную у Монумента Дружбы.

Стоимость:

Взрослые: 1000 руб. с человека.

Дети: до 14 лет – 900 руб. (на борт берутся дети только школьного возраста).

В стоимость входит:

Экскурсионный рассказ, работа инструктора, анимация.

Сплав на катамаране, спасательный жилет.

Пикник: первое и второе горячие блюда, приготовленные на костре, овощной салат, чай, сладости к чаю, столы и скамейки, посуда.

Туристическая баня: баня, веники (березовый + еловый + дубовый).

Запись на экскурсию по телефону 8-937-337-5500. После записи вы получите все рекомендации по подготовке к сплаву.