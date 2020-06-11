В Баймаке заработал детский лагерь онлайн

Движения танца можно выучить и через экран монитора, было бы желание. В Баймакском районе и педагог, и дети занимаются из дома. Именно поэтому родители школьников не удержались и сами стали участниками онлайн-лагеря.

Семьями придумывают целые номера. В качестве музыкальных инструментов то, что есть на каждой кухне – ложки, кастрюли и тазики. В лагере «Аманат» сейчас занимается 21 ребенок. Каждый день их ждут новые развлечения. Чтобы попасть на занятия, достаточно подключиться к интернету в любое удобное время.