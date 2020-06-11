Болельщики ФК «Уфа» готовят граффити в поддержку врачей

Героев нашего времени запечатлят на фасаде уфимской больницы №18. Фанаты футбольного клуба «Уфа» готовят огромное граффити в поддержку врачей, а кто, как не они – герои, спасающие жизни.

Болельщики башкирской команды завоевали это право нарисовать картину на 350 квадратных метров – администрация Орджоникидизевского района Уфы, сами медики выбирали эскиз. И работа спортивных художников пришлась по душе больше всего.

Открытые лица, добрые глаза и улыбка – такими запечатлены на граффити герои нашего времени, хотя сейчас без масок их не встретишь. Но именно такой образ в эскизе спортивных болельщиков пришелся по душе и районной администрации, и самим докторам.

Мы тоже привыкли к белым стенам, для нас это большой подарок. Очень воодушевляет. На работу идешь, с работы идешь, видишь приятные яркие краски. Надеюсь, эти краски войдут в нашу жизнь. Эльвира Габидуллина, заведующая отделением городской больницы №18 г. Уфы

Для грандиозного перфоманса закупили 200 вот таких баллончиков краски, плюс 60 литров фасадной краски. Но и этого может не хватить, говорят художники. Выбрали самые яркие жизнерадостные цвета: красный, желтый, розовый. А как иначе, ведь именно здесь спасают и возвращают к жизни.

В этом убедился и автор граффити Владислав Столяров. В 18-й больнице вернули буквально с того света. Когда его сюда привезли, обожжено было 47 процентов тела.

Со мной причудилось, у меня баллончик взорвался в руках, меня здесь привели в порядок. Я 21 день здесь лежал. Владислав Столяров, художник

У спортивных болельщиков республики солидный опыт. Именно фанаты футбольной «Уфы» нарисовали самое длинное граффити в России вдоль улицы Тоннельной. Это и помогло выиграть конкурс с другими художниками.