«У него есть шанс, но мир замер из-за коронавируса»: Владимир Познер просит спасти 8-летнего мальчика из Башкирии

Известный российский телеведущий Владимир Познер обратился ко всем жителям России с просьбой помочь спасти 8-летнего Ярослава из Башкирии. У мальчика диагностирована тяжелое онкологическое заболевание – Саркома Юинга. Сейчас Ярослав находится в клинике Сеула вместе с мамой, за его жизнь борются лучшие врачи.

Владимир Познер узнал про Ярослава из письма, которое ему прислали неравнодушные жители Башкирии, которые на протяжении двух лет следят за состоянием мальчика. Именно столько времени Ярик пытается победить рак. Малыш уже пережил больше 200 химиотерапий, несколько курсов лучевой терапии и операцию по удалению трёх рёбер.

«Для завершения лечения нужно 3 млн рублей. Каждый ребенок нам дорог и важен, но эта ситуация особая: у ребенка появился шанс выжить и выздороветь, а мир замер в условиях пандемии коронавируса. Давайте не упустим шанс!» Ирина Киркора, член СПЧ при главе РБ

Мама Ярослава Татьяна рассказала, что сейчас ее сын прошел весь курс лучевой терапии, но «химию» врачи начать не могут из-за ухудшения показателей: они будут дожидаться улучшения состояния.

Если вы хотите помочь Ярослава, то можете сделать это переводом денежных средств на банковскую карту. Все отчеты мама мальчика выкладывает на официальной странице в социальных сетях.

Карта Тинькофф:4377 7237 4834 0266 ( Татьяна Сергеевна Антошкина)

Карта Сбербанк:5336 6900 5534 5542 ( Татьяна Сергеевна Антошкина). Карта привязана к номеру тел: +7-965-923-49-26.

Справка

Саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета. Она, как правило, поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позвоночник и ключицу. Саркома Юинга является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей. До применения системной терапии почти у 90% больных развивались метастазы.