В Башкирии нацпроект позволил строительной компании повысить производительность труда

Башкирская строительная компания ООО «Сальвия» стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в пресс-службе фирмы. По их словам, за неполный год (с 2019 по 2020) им удалось увеличить рост производительности труда на 20 процентов.  

Рабочая группа предприятия, совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, разработала и внедрила стандарт на установку маяков для штукатурных работ. Благодаря этому удалось ускорить штукатурные работы и практически исключить брак, что позволило увеличить производительность труда на 3%. Дополнительный эффект – снижение времени простоя штукатурной станции из-за неготовности стен, а также уменьшение среднего расхода штукатурных смесей на квадратный метр поверхности.

Самым сложным, на наш взгляд, было убедить сотрудников в необходимости изменений. Добиться появления у них желания меняться и веры в собственные возможности. Однако совместными усилиями мы находили оптимальные и в некоторых случаях нестандартные решения. Стоить отметить большой опыт и профессионализм экспертов ФЦК. Особо хочется отметить работу экспертов в успешной мотивации рабочей группы.

Артур Сагитов, заместитель директора по техническим вопросам СК «Сальвия»

Напомним, что в Башкортостане, наряду с другими регионами России, идет реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утверждённого майским указом Владимира Путина.

Фото: 1zoom.me