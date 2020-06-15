В Башкирии нацпроект позволил строительной компании повысить производительность труда

Самым сложным, на наш взгляд, было убедить сотрудников в необходимости изменений. Добиться появления у них желания меняться и веры в собственные возможности. Однако совместными усилиями мы находили оптимальные и в некоторых случаях нестандартные решения. Стоить отметить большой опыт и профессионализм экспертов ФЦК. Особо хочется отметить работу экспертов в успешной мотивации рабочей группы.

Артур Сагитов, заместитель директора по техническим вопросам СК «Сальвия»