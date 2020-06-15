В Башкирии нацпроект позволил строительной компании повысить производительность труда

Башкирская строительная компания ООО «Сальвия» стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в пресс-службе фирмы. По их словам, за неполный год (с 2019 по 2020) им удалось увеличить рост производительности труда на 20 процентов.
Рабочая группа предприятия, совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, разработала и внедрила стандарт на установку маяков для штукатурных работ. Благодаря этому удалось ускорить штукатурные работы и практически исключить брак, что позволило увеличить производительность труда на 3%. Дополнительный эффект – снижение времени простоя штукатурной станции из-за неготовности стен, а также уменьшение среднего расхода штукатурных смесей на квадратный метр поверхности.
Напомним, что в Башкортостане, наряду с другими регионами России, идет реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Фото: 1zoom.me