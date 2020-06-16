В Башкирии переселят сотню людей из 40 аварийных квартир

Более ста человек смогут переехать в новые квартиры в Уфе. Об этом сообщили в Госкомстрое РБ. В ведомстве рассказали, что благодаря финансовой поддержке, которую окажет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, жильцы 40 аварийных квартир получат новый дом.
Как сообщает пресс-служба Госстроя РБ, регион получит из средств Фонда 56,10 миллиона рублей. А Башкортостан со своей стороны в порядке софинансирования добавит 12,59 миллиона рублей. Все эти средства будут направлены на переселение 134 человек из 40 аварийных жилых помещений общей площадью 1,34 тысячи квадратных метров на территории города Уфы. Специалисты республиканского ведомства пояснили, что под расселение в башкирской столице попадают дома по адресам – дом 41 на улице Гоголя, дом 15 на улице Зайнуллы Расулева, дом 32 на улице Советской, дом 23а на улице Егора Сазонова и дом 54 (квартиры 1-3) на улице Тукаева.
Кстати, кроме Башкортостана Правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило также заявки Республики Дагестан, Республики Крым, Московской и Пензенской областей, а также Еврейской автономной области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапов 2020-2021 и 2021-2022 годов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Как известно, в рамках данного проекта в субъектах РФ расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.
Таким образом, с учетом принятых 5 июня 2020 года решений, Фондом одобрено финансирование программ субъектов РФ на общую сумму 96,86 миллиарда рублей, что обеспечит расселение аварийного жилья площадью 2,77 миллиона квадратных метров, в котором проживают 171 062 человека.
Информация о принятии правлением Фонда ЖКХ решений по заявкам от регионов на финансирование этапов 2020-2021 и 2021-2022 годов наглядно представлена в инфографиках, разработанных Фондом ЖКХ.