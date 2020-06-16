В Башкирии переселят сотню людей из 40 аварийных квартир

Как сообщает пресс-служба Госстроя РБ, регион получит из средств Фонда 56,10 миллиона рублей. А Башкортостан со своей стороны в порядке софинансирования добавит 12,59 миллиона рублей. Все эти средства будут направлены на переселение 134 человек из 40 аварийных жилых помещений общей площадью 1,34 тысячи квадратных метров на территории города Уфы. Специалисты республиканского ведомства пояснили, что под расселение в башкирской столице попадают дома по адресам – дом 41 на улице Гоголя, дом 15 на улице Зайнуллы Расулева, дом 32 на улице Советской, дом 23а на улице Егора Сазонова и дом 54 (квартиры 1-3) на улице Тукаева.