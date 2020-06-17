Радий Хабиров признан самым влиятельным политиком в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил топ самых влиятельных политиков в республике. Об этом стало известно из материалов, опубликованных сегодня Агентством политических и экономических коммуникаций.

На первом месте в «Рейтинге 50 наиболее влиятельных политиков Республики Башкортостан в мае 2020 г.» стоит Радий Хабиров. Уровень его управляемости республикой эксперты оценивают как «довольно высокий».

Сме­на вла­сти в Баш­ки­рии ха­рак­те­ри­зо­ва­лась мас­штаб­ным об­нов­ле­ни­ем элит. Ха­рак­тер­но, что в ны­неш­нем рей­тин­ге при­сут­ству­ет все­го несколь­ко по­ли­ти­ков, вхо­див­ших в ко­ман­ду преды­ду­ще­го гла­вы. исследование АПЭК, 2020 год

На втором месте – первый вице-премьер Андрей Назаров. Тройку замыкает руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Эксперты сообщают, что все три политика наделены управленческой субъектностью и полноправно возглавляют рейтинг.