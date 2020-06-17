Радий Хабиров признан самым влиятельным политиком в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил топ самых влиятельных политиков в республике. Об этом стало известно из материалов, опубликованных сегодня Агентством политических и экономических коммуникаций.
На первом месте в «Рейтинге 50 наиболее влиятельных политиков Республики Башкортостан в мае 2020 г.» стоит Радий Хабиров. Уровень его управляемости республикой эксперты оценивают как «довольно высокий».
На втором месте – первый вице-премьер Андрей Назаров. Тройку замыкает руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.
Эксперты сообщают, что все три политика наделены управленческой субъектностью и полноправно возглавляют рейтинг.
В первую десятку вошли такие личности, как Ростислав Мурзагулов, Ринат Баширов, Максим Забелин, Рустем Ахмадинуров, Лира Игтисамова, Урал Кильсенбаев, Ильшат Фазрахманов. Узнать подробности исследования можно здесь.