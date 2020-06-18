Училище искусств в Уфе получило новые музыкальные инструменты

Партия музыкальных инструментов поступила в Уфимское училище искусств. В их числе новый баян, духовые и ударные. Приобрести их удалось на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Культура».

В этом году также благодаря этой программе появилось необходимое оборудование у художественного отделения. Кроме того, благодаря господдержке в образовательном учреждении приобрели и учебную литературу.